友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」

大和資本認為，目前股價已反映市場對友邦面臨宏觀不利因素的預期，以及缺乏內地訪客業務的影響。

大和：目標價100元

該行指出，在新冠肺炎影響過後，友邦在中國成立子公司很快會見到新進展，預期未來每年可在兩個省份獲發牌照。而友邦在首季代理招聘活動強勁，加上疫情帶動保障型產品需求，有利帶來友邦保障型產品業務，預計友邦中國全年新業務價值的貢獻可升至30%。大和重申友邦「買入」評級，目標價100元。

摩根士丹利維持友邦的「超配」評級，12個月目標價由85元降至78元，反映香港和東南亞市場在今年第二季維持防疫封城措施，因而下調全年新業務價值的預測。不過大摩認為，新業務價值可在下半年回復正常增長，今年全年新業務增長會稍為下跌，但2021年會有17%的增長，今年至2023年的複合增長率會有10%。

大摩指出，友邦受惠於在亞洲區內有18個保險市場，認為該行是香港上市的保險股首選。