經濟

港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日

【明報專訊】環球市場憧憬經濟重啟，加上美國未有具體制裁香港的措施，恒指本周連升3日，踏入6月以後，恒指3日內合計上升1364點。昨收報24,325點，升329點或1.37%，回到5月21日港區國安法消息傳出後的收市水平。恒指扭轉上周濃厚的沽空氣氛，周初兩日急彈逾千點後，有資金繼續流入熊證，結果昨日再收回154隻熊證，其中88隻為恒指熊證，3日市場共殺熊證424隻。

明報記者 歐陽偉昉

據瑞銀的數據，昨晚貼價的恒指熊證有所減少，但重倉區仍有增無減，收回價在24,900點至25,199點的熊證，街貨量相對期指張數達2927張，按日增224張。

美股做好 恒指夜期高水

恒指昨日已升至保歷加通道的中線以上，而暫時通道頂部約為24,800點。昨晚美股開市做好，恒指夜期在10時45分報24,538點，高水212點。國指昨收報9967點，上升0.92%，主板成交1395億元。資金流入科網股，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等主要科網股錄得逾300億元成交。美團（3690）早前獲提升在MSCI中國指數權重，昨再破頂升5.57%，不過北水昨日淨沽3.73億元，為連續第6日淨沽出，合計流走28.08億元。另外，阿里巴巴升4.8%，騰訊升0.5%。微盟（2013） 和閱文（0772）分別升8.72%及6%。

分析：恒指可挑戰24800點

利達LW A.M. 基金經理黃耀宗表示，近期全球科技板塊做好，加上外資近期買入中國股票，他們會較多參考科技股佔比較重的MSCI中國指數，因此看好科技股中長期走勢。

市場炒作經濟重啟，油價接近回到3月份崩盤前的水平，油股昨日做好，中海油（0883）升4.6%，中石化（0386）升3.49%，油服股安東油服（3337）和中海油服（2883）更分別升10%和6.98%。另駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為市場炒作經濟重啟，加上美國針對港區國安法採取行動的不明朗因素暫除，帶動港股踏入6月後做好。她認為，市場焦點將落在央行和政府推出更多刺激經濟措施，例如歐洲央行在今日議息時將擴大買債規模，中國內地亦陸續落實兩會時公布的經濟政策等，預期恒指下一步可挑戰24,800點。

相關字詞﹕熊麗萍 紐約期油 黃耀宗 科技股 經濟 港區國安法 恒指 港股 新冠肺炎

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