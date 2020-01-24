港PMI創4個月高 仍處收縮區

企業經營信心好轉 整體仍弱

該行的數據顯示，香港的PMI自2018年起，已經持續低於50的水平。其指出，隨着經濟因為多項防疫措施放寬而逐步重啟，香港私營企業5月份的景氣度跌幅收窄，調查數據更顯示，產出與新訂單量的跌幅放緩至1月份低位，就業亦轉趨穩定。政府放寬個別限制社交距離的措施，亦有助商業機構維持業務運作。企業在5月份對未來一年前景的經營信心，雖然較上月好轉，重上4個月高位，惟整體信心依然疲弱。

鑑於銷情滑落、產能過剩的情况愈加嚴重，企業於5月份進一步縮減採購、庫存及員工數量；不過，三者的跌速已收窄至1月份以來最慢。供應鏈則依然受壓，供應商持續5個月延長交貨期，但拖延率已放緩至4個月低位。航運延誤、疫情防控措施導致人手不足等，都是供應商延長履行時間的原因。另外，企業5月份的投入成本，與上月大致持平。