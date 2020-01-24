香港電訊傳出售PCCW Global

發言人：不評論市場傳聞

彭博引述知情人士指出，是次香港電訊擬出售PCCW Global的交易，仍然處於初步階段，正式程序預期在今年較後時間才展開，因此未能確定具體交易結構。據稱，目前香港電訊尚未有最終決定。香港電訊發言人回覆本報稱，不評論市場傳聞，惟強調PCCW Global是香港電訊業務重要的一環。

香港電訊仍全資屬於電盈的時代，電盈即將商業客戶業務的國際業務與全資附屬公司BtN Access, Inc.整合，並且在2005年10月發展成新的環球業務單位PCCW Global，主力發展寄存專用電話交換機、批發IP話音服務及虛擬私人網絡等業務。

後來再於2011年2月和經營國際傳輸網絡的恒通公司（Reach）整合業務，加強國際傳輸服務的競爭力。

覆蓋逾160國 去年收益73.46億

目前PCCW Global主要向跨國公司及其他通訊服務商，提供特別的話音及數據服務。其網絡覆蓋超過160個國家，橫跨76個城市，設有125個連接點，遍佈歐洲、亞洲、非洲及美洲，涵蓋超過60個環球電纜系統，並在全球11個國家設有區域中心。按香港電訊的2019年年報顯示，國際電訊服務的收益達73.46億元。