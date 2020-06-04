經濟

美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控

【明報專訊】美國總統特朗普上周六公布會修訂香港的旅遊提示（Travel Advisory），美國國務院前日修訂該旅遊提示字眼，指北京即將在香港實施國安法，提醒在香港旅遊及居港的美國公民，或進一步被監控，或面臨維持法紀以外的任意執法。

美國國務院維持對香港的第二級「提高警覺」旅遊提示，周二修改新增有關中國即將在港實施國家安全法，提示又引述香港政府指立法原意是為了針對分裂國家或顛覆國家政權的行為、組織或恐怖活動，以及外國勢力干涉香港內政的活動。

姚思榮：美疫情嚴峻 來港客量難恢復

旅遊界立法會議員姚思榮表示，過去兩年美國來港旅客約佔整體旅客2%，去年約有80萬人次，前年有約130萬人次，在歐美長線客中佔比例最多。他估計宏觀而言，對於航空公司影響最明顯，其次是酒店；微觀而言，他認為由於目前美國「疫情估計這幾個月都未搞得掂」，料有沒有提示「（美國來港旅客數字）都是在低位徘徊，今年第三季都不一定能恢復」。

姚思榮認為，提示更新後，或有一至兩成美國旅客受影響，然而美國旅客主要為探親及商務客，未必被旅遊提示左右到行程預算。他又估計加拿大及歐洲也可能會因美國更新旅遊提示而被互相影響，而歐洲國家來港的主要是觀光客，相信影響的百分比會較大。

相關字詞﹕提高警覺 美國國務院 香港 特朗普 旅遊提示

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