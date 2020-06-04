被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法

新華社昨晚刊登王冬勝的訪問，他以香港總商會主席的身分接受訪問，稱香港商界普遍認為港區國安法能確保香港繼續成為國際金融中心，長遠而言能為香港帶來穩定，而作為一個國際城市，穩定是一切發展的基礎和前提。他亦提到本港商界反對美國對香港實施制裁，認為制裁不僅傷害香港，也傷害美國自身，還會傷害整個亞太地區，又指香港經濟支持將來自粵港澳大灣區。

繼梁振英於社交平台發文斥匯豐未就「國安法」表態，呼籲中港商界人士取消匯豐帳戶後，日前《人民日報》微信公號轉載《北京日報》的文章，該文以〈坑客戶，匯豐終將失去所有客戶〉為題，力數匯豐近年受爭議的事件，且批評匯豐為「牆頭草」、「兩面人」，認為國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨，斥匯豐此時裝聾作啞，質疑其「意欲何為」。

怡和登全版廣告挺立法

在官媒批評匯豐之際，英資怡和昨日分別於《文匯報》和《大公報》刊登全版廣告，聲明支持「港區國安法」立法，相信「訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續吸納投資，提升就業機會及保障民生」，又稱集團將繼續投資香港。