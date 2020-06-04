經濟

被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法

【明報專訊】早前先後遭前行政長官梁振英及官媒抨擊未就國安法公開表態的匯控（0005），昨日終在微信發文，稱匯豐亞太區行政總裁王冬勝，日前曾到「撐國安立法」的街站簽名聲援（圖），並以簡體字「王冬胜」署名。

新華社昨晚刊登王冬勝的訪問，他以香港總商會主席的身分接受訪問，稱香港商界普遍認為港區國安法能確保香港繼續成為國際金融中心，長遠而言能為香港帶來穩定，而作為一個國際城市，穩定是一切發展的基礎和前提。他亦提到本港商界反對美國對香港實施制裁，認為制裁不僅傷害香港，也傷害美國自身，還會傷害整個亞太地區，又指香港經濟支持將來自粵港澳大灣區。

繼梁振英於社交平台發文斥匯豐未就「國安法」表態，呼籲中港商界人士取消匯豐帳戶後，日前《人民日報》微信公號轉載《北京日報》的文章，該文以〈坑客戶，匯豐終將失去所有客戶〉為題，力數匯豐近年受爭議的事件，且批評匯豐為「牆頭草」、「兩面人」，認為國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨，斥匯豐此時裝聾作啞，質疑其「意欲何為」。

怡和登全版廣告挺立法

在官媒批評匯豐之際，英資怡和昨日分別於《文匯報》和《大公報》刊登全版廣告，聲明支持「港區國安法」立法，相信「訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續吸納投資，提升就業機會及保障民生」，又稱集團將繼續投資香港。

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