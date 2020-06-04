經濟

美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時

【明報專訊】香港美國商會昨日公布一項有關「港區國安法」立法的調查顯示，180名受訪會員當中，有60%認為立法將損害其業務營運，另有近30%會考慮撤資，而對香港中長期營商前景感到悲觀的亦有接近50%。受訪者對港區國安法的最大擔憂，是法律覆蓋範圍和執法不明確，其次是擔心危及香港的國際地位。另有近四成受訪者個人擬離開香港，雖然他們普遍認為港區國安法的影響非即時性，但會預備「保險」方案離港。

明報記者 陳子凌

是次調查於周一至周二進行，接受訪問的180名會員佔了商會成員的15%，其中大多數是美國公司，而三分之一則代表香港公司和其他國家的公司。香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）指出，調查是為了了解港區國安法及一旦美國取消香港特殊待遇，對香港作為金融和服務中心影響，以及對在港有業務的會員看法。

最大擔憂：港國際地位受損

結果顯示，只有16.67%受訪會員不關注事件，高達60%受訪會員更認為港區國安法會對業務營運帶來損害，甚至有會員直言業務是建基於言論及集會自由，但亦有會員覺得，目前法例未有細節，還不確定會否令業務有影響，但肯定營商風險會增加。

有超過六成的受訪會員覺得，法例覆蓋範圍和執法不明確，以及香港國際地位受危害這兩項，是他們對港區國安法通過後的最大擔憂；逾五成受訪會員認為，立法後會刺激社會動盪，亦擔心獨立司法系統受損；而擔心自治權遭侵蝕及人才流失亦有逾四成。此外，近三成受訪會員表示，法案通過後會考慮撤資，但普遍表示沒有即時的遷移計劃；另有約38%受訪會員表示個人會搬離香港，其中有會員反映，如果日後香港失去「兩制」獨特性，倒不如搬到其他中國城市；也有會員稱港區國安法令他感到在香港居住更安全。

多達74%受訪會員對美國取消香港特殊待遇持觀望態度；接近一半受訪者對香港的中長期前景感到悲觀，認為樂觀的只有15%。有部分會員覺得香港會因此變成另一個中國城市，會愈來愈中國化而非國際化，不過也有會員相信有危就有機，認為中美關係惡化，香港會有更多機會。

不過，只有34%左右受訪會員準備應對方案，有會員指會將數據加密，提高安全性，亦有會員打算將供應鏈變得多元化以分散風險，更有會員表示會開設離岸銀行戶口。

業界：港商早搬走生產線 憂慮較少

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，港商反而未必需要考慮太多撤資問題，因為香港的辦公室只是處理一些文書工作，而早在去年中美貿易摩擦，不少港商已將生產線部分或全部搬去東南亞，在當地設分部。

相關字詞﹕撤資 國安法 美國商會

上 / 下一篇新聞

被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
被批沉默 匯豐王冬勝簽名撐國安法
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
美修訂旅遊提示 提醒公民或被監控
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
達沃斯主席：憂立法逼走香港人才
香港電訊傳出售PCCW Global
香港電訊傳出售PCCW Global
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港PMI創4個月高 仍處收縮區
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
港股3日升1300點 逾420熊證打靶 美團再破頂 惟北水連沽6日
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
友邦獲多家大行唱好 匯豐：維持「買入」
港交所三連升 創兩年新高
港交所三連升 創兩年新高
網易次日招股超購73倍
網易次日招股超購73倍
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
阿里吸港中小企轉型跨境電商 提供流量加碼等扶持
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
21銀行參與政府「派錢」 網上登記最快收款
騰訊傳20億購捷克遊戲商
騰訊傳20億購捷克遊戲商
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
小非農跌幅大收窄 美股早段急彈 預示就業市場6月轉佳 非製造業指數勝預期
OPEC+押後會議 油價跌1%
OPEC+押後會議 油價跌1%
LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹
LVMH購Tiffany 疫情影響或告吹
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
張兆聰：簡單買指數ETF 進取吼資源股
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
劉宇亮：新盤可溢價賣出 看好新世界
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
李曉佳：人行提供美元支援 金管局「心中有數」
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
趙海珠：貿談趨樂觀 歐元英鎊齊向好
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
技術取勝：吉利料11.75元見阻力
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
獨立股東拒發期權獎勵 懲罰港視配股？
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
劉思明：熱門股炒風重臨 好醫生回勇可取
周顯：盡職審查即係KYC
周顯：盡職審查即係KYC
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
湯文亮：物業市價浮動 賣價業主定奪
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
周末6盤663伙混戰 一年來最激烈 發展商加快推售 恆大‧珺瓏灣佔逾半
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
內地客柏傲山單位淪銀主盤 2080萬放售
第一城2房今年首破600萬
第一城2房今年首破600萬
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
海富苑開放式月租8000元 低高位兩成
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
粉嶺聯安街舖2950萬沽 7年升值1.5倍
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
盈翠車位240萬沽 屋苑2年新低
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
內房回暖 三大外資行測後市 瑞銀林鎮鴻：樓價料平穩 大灣區挑戰較大
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
瑞士寶盛Laxminarayan：經濟前景佳 樓價料大漲小回
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價
安盛投資姚遠：料今年經濟增長2.3%支持樓價