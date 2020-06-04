美商會：六成受訪會員憂國安法損業務 企業指條款未明朗 普遍料影響非即時

明報記者 陳子凌

是次調查於周一至周二進行，接受訪問的180名會員佔了商會成員的15%，其中大多數是美國公司，而三分之一則代表香港公司和其他國家的公司。香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）指出，調查是為了了解港區國安法及一旦美國取消香港特殊待遇，對香港作為金融和服務中心影響，以及對在港有業務的會員看法。

最大擔憂：港國際地位受損

結果顯示，只有16.67%受訪會員不關注事件，高達60%受訪會員更認為港區國安法會對業務營運帶來損害，甚至有會員直言業務是建基於言論及集會自由，但亦有會員覺得，目前法例未有細節，還不確定會否令業務有影響，但肯定營商風險會增加。

有超過六成的受訪會員覺得，法例覆蓋範圍和執法不明確，以及香港國際地位受危害這兩項，是他們對港區國安法通過後的最大擔憂；逾五成受訪會員認為，立法後會刺激社會動盪，亦擔心獨立司法系統受損；而擔心自治權遭侵蝕及人才流失亦有逾四成。此外，近三成受訪會員表示，法案通過後會考慮撤資，但普遍表示沒有即時的遷移計劃；另有約38%受訪會員表示個人會搬離香港，其中有會員反映，如果日後香港失去「兩制」獨特性，倒不如搬到其他中國城市；也有會員稱港區國安法令他感到在香港居住更安全。

多達74%受訪會員對美國取消香港特殊待遇持觀望態度；接近一半受訪者對香港的中長期前景感到悲觀，認為樂觀的只有15%。有部分會員覺得香港會因此變成另一個中國城市，會愈來愈中國化而非國際化，不過也有會員相信有危就有機，認為中美關係惡化，香港會有更多機會。

不過，只有34%左右受訪會員準備應對方案，有會員指會將數據加密，提高安全性，亦有會員打算將供應鏈變得多元化以分散風險，更有會員表示會開設離岸銀行戶口。

業界：港商早搬走生產線 憂慮較少

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，港商反而未必需要考慮太多撤資問題，因為香港的辦公室只是處理一些文書工作，而早在去年中美貿易摩擦，不少港商已將生產線部分或全部搬去東南亞，在當地設分部。