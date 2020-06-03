豐盛金融黃國英：國指將取代恒指 中資股更值博

黃國英表示，公司早已減持本地公司股份，例如本地地產及本地銀行股。就以本地地產股為例，即使近日物業銷情理想，但在疫情以及港區國安法影響下，相信租務收入會有一定影響，而且不少企業已確定實行長時間在家工作，這影響了本地零售及商業前景。港區國安法通過後，有機會打擊外資對香港信心，本地地產股增長前景更雪上加霜，「就算相關股票超賣，相信反彈空間也不多，因此早前減持部分本地地產股。」

新經濟股來港上市 有利港交所

他又指，港區國案法出現是一次觸發換手的機會，中國資金將在未來取代外資，進一步提升在香港的重要性。而北水傾向買入內地企業，現時投資者更應考慮吸納內地股多於本地股。「經過今次香港人要轉換思考模式、對一些股票死心，並接受其他新股票，放棄一些過往愛股如匯控（0005）、領展（0823）。再過多三五年，也沒人會再重視恒生指數，反而會留意及報道國企指數。」

他表示，會慢慢減低港股比例並轉買中資股，當中亦會吸納港交所（0388），主要是將有更多新經濟股來香港上市，情况好比2004年至07年時，較大型的中資企業如建設銀行（0939）、工商銀行（1398）等湧來本港上市。一旦字節跳動（即TikTok母公司）來港上市，連同阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團點評（3690），本港股市如有「四大天皇」坐鎮。隨着美國總統選舉愈來愈接近，中美貿易摩擦再度升溫，黃國英認為美國的制裁中國政策，將令更多內地企業來港上市，甚至在美國退市，進一步利好港交所前景。

未來將會有不少新經濟股在香港上市，包括月內很快上市的網易及京東，他表示抽新股賺蝕錢有限，但投資者買入無妨。不過投資仍要看長線，他主張買入較熟悉的板板，過去即使熱炒生物科技股，但由於對該板塊不夠熟悉、欠缺安全感，因此不會大注買入。

美中型股票公司上升潛力佳

至於A股方面，他近日增加了比重，當中醫療及消費板塊表現出色，沽出以後亦難以買入。最近一些股份如歌爾聲學（深：002241）、立迅精密（深：002475）被炒起，現時難以買入，會等待調整再趁機買入。他坦言A股選擇不多，要細心揀選，另外不會考慮內地高端製造業，因相關行業未夠成熟，仍有進步空間。

在購買美股的選股策略方面，只會考慮買入一些中型股票公司（Mid-Cap Stock），「自從新冠肺炎疫情爆發後，美股暴跌，一些企業股價低殘。指數的權重股需要換馬，而本月富時羅素（FTSE Russell）調整部分股票比重，將會是有力的參考指標。」

他會選擇一些盈利前景佳，且尚未納入指數的公司，或在於指數排行最後50隻的公司，相信這些公司增長會高於股值較高的企業。他舉例說，疫情以後，人們需要在家工作及學習，一間房子就成為了成年人的辦公室及小孩的學校，更多人需要搬遷到更大空間，就有利線上房地產公司Zillow（Z）的前景。亦可見在過去半年，公司股票在25美元低位，上升至近日58.36美元水平。

增持美國國防股避險

目前英明伙伴絕對回報基金主要持股分別有中海物業 （2669）、騰訊、奧的斯電梯（OTIS）、XERO（XRO），近日又減持萬事達卡（MA）及Visa（V），以買入對中美貿易戰防守力較高的美國航空航太製造廠商洛克希德．馬丁（LMT），該公司為全球最大的國防工業承包商，而營業額主要來源為美國國防部。另又買入美國第二大國防公司雷神（RTX）。

黃清瑤 明報記者

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