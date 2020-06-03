雅居樂貴近倍購柏架山道舊樓

成交價3500萬 實呎2.29萬

土地註冊處資料顯示，上述單位為柏架山道2號1樓，實用面積1528方呎，上月獲EXTRA EFFORT GLOBAL LIMITED以3500萬元購入，實呎22,906元，資料顯示，該公司於2017年以1788萬元收購同面積的柏架山道2號2樓，換言之，事隔3年，其收購價較當年高出逾95%。據悉，上述項目是由雅居樂或有關人士進行收購，去年亦已就柏架山道2至8號項目申請強拍，當時該財團已收購逾九成業權，若連同今次購入之單位，料該購團現只餘下一伙未併購。

恆景園上月3宗成交

追近去年全年

另方面，樓市氣氛升溫，樓齡逾45年、一向交投疏落的北角老牌屋苑雲景道恆景園，上月接連錄得3宗成交，逼近去年全年的4宗。中原資深分區營業經理蘇浩德表示，恆景園高層D室，實用面積1582方呎，原則屬4房套間隔，望海景。單位原業主最初叫價4250萬元放盤，經議價後，減價125萬元或約3%，以4125萬元獲換樓客承接，實呎26,075元。原業主1975年以45萬元購入，持貨45年，帳面獲利4080萬元，單位升值約91倍。