美政府招標放售壽山村道洋房項目

可重建4.7萬呎 最高估值逾47億

土地註冊處資料顯示，上述地皮持有人為美國政府，1948年以31.525萬元購入。現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，於1983年落成，另設室外游泳池，一直作美國駐港澳總領事館員工宿舍。物業佔地約94,796方呎，可重建樓面約47,397方呎。世邦魏理仕指，由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，可重建為海景豪宅獨立屋項目，而買家重建後亦可為每幢獨立屋設獨立門號。另新買家可透過補地價用盡地積比率至0.75倍，可建樓面將增至7.1萬方呎。值得留意，項目地契由1924年1月9日起計，為期僅75年至1999年，並可續租75年至2074年。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉稱，上述物業地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商毋須補地價已可興建多間獨立屋，故為買家省去補地價的龐大支出及時間成本。綜合測量師估計，項目估值約21.33億至47.4億元，料每方呎樓面地價約4.5萬至10萬元。