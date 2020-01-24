峻弦業主憂國安法 1年蝕200萬離場

泰林掌舵人沽比墅 9年蝕近千萬

屢錄蝕讓成交的大埔比華利山別墅，再錄二手蝕讓個案。市場消息指，比華利山別墅三期銀池道雙號屋，實用2158方呎，以2448萬元易手，實呎11,344元。原業主為已結業的連鎖電器店泰林電器第二代掌舵人林作禮或相關人士，2011年3269.9萬元購入，持貨9年，帳面蝕約821.9萬元，若連使費計料實蝕約985萬元或約三成。

公營房屋做價回穩。火炭老牌居屋穗禾苑新近2房單位以每實呎1.1萬元沽出，呎價水平為屋苑自去年8月後、近10個月來首度重上1.1萬元水平。世紀21陽光區域經理陳世民表示，穗禾苑B座高層2室，實用面積550方呎，2房間隔，附有裝修，原業主叫價610萬元放盤，獲上車家庭客接洽及議價後，最終以608萬元沽出，實呎11,055元，為屋苑近10個月新高。

穗禾苑呎價重上1.1萬 10個月首見

原業主2014年3月365萬元購入，帳面獲利243萬元或約67%。同類單位近期呎價約為1.03萬元，惟今年2月曾跌至9855元，與上述新成交呎價相差逾一成。

另北角渣華道港輝豪庭錄額印鬆綁成交。世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，港輝豪庭中層D室實用面積426方呎，2房間隔，望街景，獲區外首置上車客以約800萬元承接，實呎18,779元，屬市價水平。原業主持貨3年額印鬆綁易手，帳面獲利約200萬元或約33%。