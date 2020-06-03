The Campton次輪94伙近售罄

OCEAN MARINI

周六發售101伙

另會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI昨加推7號價單，涉及51伙，扣除最高22.1%折扣，折實平均實呎16,825元。

發展商同時上載銷售安排，本周六發售101伙，由2房至4房間隔，實用541至1062方呎，折實價872.8萬至1874.2萬元，折實實呎15,001至21,323元。以定價計，整批單位市值17.1億元，折實則約13.3億元。

御半山撻大訂貨加價5%重推

不過，有個別新盤買家則撻訂離場，據成交紀錄冊資料顯示，新地（0016）屯門御半山II一個實用399方呎的2B座8樓F室，屬1房連儲物室間隔，原於去年8月以641.66萬元售出，實呎16,082元，惟單位昨日顯示撻大訂，若按買方當時選用的付款計劃，料買家遭發展商殺訂至少樓價7%，即約45萬元。

單位撻訂的同時，發展商亦更改上述單位的售價，由原先的729.16萬元，加價5%至765.62萬元，而買家可享最多22%總折扣優惠。