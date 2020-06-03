海外客付逾億辣稅 購緹山別墅 國安法公布前入市 年半最大額辣稅一手成交

明報記者 張允亭

上述單位為緹山3號別墅，實用5128方呎，另連1820方呎花園及996方呎天台，上月初以3.5億元售出，一度成為今年九龍區最大額一手成交（其後同屋苑2號別墅以3.7億元刷新紀錄），實呎68,253元，呎價較去年4月售出的屋苑前排3號及5號洋房成交實呎82,572元低約17%。

香島特色戶7200萬 實呎3.85萬

土地註冊處顯示，該別墅買家以海外註冊公司Times Square Overseas Company Limited作登記，即須付樓價三成辣稅（包括15%買家印花稅BSD及15%雙倍印花稅DSD），涉1.05億元，除成為新冠肺炎疫情爆發以來最大額辣稅一手成交外，亦是過去一年半以來最大額辣稅一手成交。

資料顯示，對上一宗最大額辣稅一手成交，為2018年9月長實（1113）旗下淺水灣道90號一幢實用5588方呎洋房，當時成交價逾4.67億元，買家以公司名義入市，須付1.401億元辣稅。

事實上，緹山以往亦有內地客支付大額辣稅入市，如去年5月以3.07億元售出的2座7樓A室，土地註冊處顯示，買家以廣吉有限公司作登記，即買家須付9210萬元辣稅，該公司董事為WANG, SHUIMING，登記地址為福建省廈門市，該名董事的護照簽發國家為瓦努阿圖。單位實用3017方呎，連2111方呎天台、91方呎平台及380方呎前庭花園，實呎101,800元，創九龍呎價新高。

至於近年最大額辣稅新盤成交，為山頂MOUNT NICHOLSON於2016年12月以10.8億元售出的單號屋，實用9950方呎，實呎108,543元，買家以海外註冊公司購入物業，豪付3.24億元辣稅。

迎海連沽兩複式共涉9330萬

另外，近期一手盤特色戶屢錄成交，南豐筲箕灣香島3座32樓A室，實用1870方呎，屬4房雙套房間隔，連487方呎平台及1054方呎天台，並設有露天按摩池，以7200萬元售出，實呎38,503元。恒地（0012）旗下馬鞍山迎海系列連沽兩伙花園特色戶，其中迎海‧星灣18座地下及1樓A室複式戶，連兩個車位以5103.68萬元售出，單位實用3112方呎，連1070方呎花園，實呎16,400元。

另迎海一期1座地下及1樓A室，連兩個車位成交價約4226萬元，單位實用2633方呎，花園面積1042方呎，實呎16,050元。