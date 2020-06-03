湯文亮：疫情後 小心樓市爆升

疫情下投地減少 未來供應減少

賣菜阿姨講得冇錯，樓市雖然受到社運及新冠疫情影響，但賣樓的業主並不多，但地產商則減少投地，減慢建樓速度，打算買樓的人知道未來的樓宇供應只會繼續減少，供應少樓價自然會上升，所以情願在疫情下仍然畀貴些少買樓，結果造成樓市在疫情下仍然可以保持平穩，甚至微升。

那個fans買了菜，並且付了款，在準備離開的時候問樓市在疫情後的走勢會如何？我還未知道怎樣回答，那人的太太便找佢，並且話街尾的菜檔平5元一斤，叫佢退貨，那位賣菜阿姨話冇問題，立刻退錢給他，而那人亦不等我的答案就急急腳離開，我問賣菜阿姨生意是不是很好，佢話係，反問我點知，我話肯退貨，生意一定好。不過，很多人不明白這個道理。

賣香港樓可以解決財困問題

受到新冠疫情影響，不少在外地買了樓的國內人亦可能要賣樓來解決本身財務問題，當他們要賣樓的時候會發覺，除了在香港的樓宇外，其他地區的樓宇根本乏人問津，就算可以賤價賣走，但又未必可以將款項匯走。換句話說，在香港有樓的內地業主是有福的，有需要時可以賣樓解決財困，當疫情過後，一定會有一些內地人士在境外買樓，你話他們除了香港之外會考慮在什麼地方買樓？

有了這批生力軍，我擔心香港樓市在疫情之後會爆升，有人不同意，認為這是歪理，是不是歪理要睇當事人怎樣理解，不過，幾個月之後他們就不會話這是歪理。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]