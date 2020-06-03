湯文亮：疫情後 小心樓市爆升

【明報專訊】上星期日，一個人行完山走去買菜，有一個自稱是我的fans的男人也在買菜，問我點解樓市在社運以及新冠疫情肆虐，香港封關之下仍然上升？我還未回答，賣菜阿姨搶答，佢話在打風期間，如果街巿仲有菜檔開檔，即使價錢稍貴，生意一定唔錯，因為願意開檔的人不多，他們亦知道在打風過後，菜價會更加貴，又駛乜在打風時候開檔？
疫情下投地減少 未來供應減少
賣菜阿姨講得冇錯，樓市雖然受到社運及新冠疫情影響，但賣樓的業主並不多，但地產商則減少投地，減慢建樓速度，打算買樓的人知道未來的樓宇供應只會繼續減少，供應少樓價自然會上升，所以情願在疫情下仍然畀貴些少買樓，結果造成樓市在疫情下仍然可以保持平穩，甚至微升。
那個fans買了菜，並且付了款，在準備離開的時候問樓市在疫情後的走勢會如何？我還未知道怎樣回答，那人的太太便找佢，並且話街尾的菜檔平5元一斤，叫佢退貨，那位賣菜阿姨話冇問題，立刻退錢給他，而那人亦不等我的答案就急急腳離開，我問賣菜阿姨生意是不是很好，佢話係，反問我點知，我話肯退貨，生意一定好。不過，很多人不明白這個道理。
賣香港樓可以解決財困問題
受到新冠疫情影響，不少在外地買了樓的國內人亦可能要賣樓來解決本身財務問題，當他們要賣樓的時候會發覺，除了在香港的樓宇外，其他地區的樓宇根本乏人問津，就算可以賤價賣走，但又未必可以將款項匯走。換句話說，在香港有樓的內地業主是有福的，有需要時可以賣樓解決財困，當疫情過後，一定會有一些內地人士在境外買樓，你話他們除了香港之外會考慮在什麼地方買樓？
有了這批生力軍，我擔心香港樓市在疫情之後會爆升，有人不同意，認為這是歪理，是不是歪理要睇當事人怎樣理解，不過，幾個月之後他們就不會話這是歪理。