周顯：對冲聯匯脫鈎的方法

我和葉子有吹水，但沒有聽過他的講課，上周五，聽了半小時初級班，嚇了一跳﹕吓！乜𠵱家股票初級班，教啲嘢居然咁深㗎咩？這種感覺，有點像聽到新一代的學生在初中時，已在學微積分，一般的恐怖。

有一些知識，例如看中央結算紀錄，我在書中，應該是沒有講過的，但現在已變成了基本知識，由此可以見得，在今日的世界，知識的增長是如何快速。我在2007年出版《炒股密碼》，當時已是石破天驚的作品，啟發了整整一個世代的炒股方向，但現在，這本書，連當幼稚園教科書的資格都沒有了。

持港股或地產 可對冲匯率下跌

那天我講到，假如聯繫匯率被取消，應該怎去做對冲。我說，那些把現金購買美元的人，都是笨蛋，皆因你又不是移民美國，拿着美元現金，根本沒有用，如果存進銀行，當聯繫匯率取消時，存在香港戶口的美元將自動變回港元計價，除非你把美元存進放外國戶口啦！但要去外國開戶口喎！

其實，最簡單的方法，就是買入資產，你當然可以買美股，也可以買港元資產，參考當年津巴布韋貨幣跌至零的經驗，其房地產和股票，計算了匯率下跌後的因素之後，不跌反升。因此，只要持有港股或地產，就可以對冲匯率下的損失。當然，假如股票和房子下跌，又是另一回事了。

[周顯 投資二三事]