劉思明：電子娛樂概念受捧 冷吼雷蛇

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率73比27，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為63比37，大市普遍上升，買盤動力不俗，但沽壓也不輕，近四成股份低於開市價呈陰燭收市。大市連續3日升多跌少，對上一次已經4月底，市况有好轉迹象，但動力一般，後市有機會回復4、5月反覆上落市格局。

環保及新能源升近8%表現最強

至於本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多下跌，包括燃氣供應、電訊、農業及水務、能源及相關，全部偏軟，跌幅小於1%。整體有超過四成的升幅逾1%，跟得上恒指或跑贏，環保及新能源升近8%表現最強；家品及零售、紡織及服飾升2%、3%表現居前。本地概念股繼續反彈，本地金融、房託、地產及相關升2%至3%不等。

另繼華能新能源私有化後，另一風電商華電福新（0816）亦提私有化，股價復牌急升六成，連帶龍源（0916）升近一成，新天綠色（0956）升逾半成。昨天提郅新天綠色，走勢上料於2元有阻力，倘未能突破企穩，不宜高追。

雷蛇集三大概念

家電股創維（0751）、TCL電子（1070）做好，昨升逾半成，小米（1810）亦升近3%；其他消費股保持強勢，體育用品的李寧（2331）、滔搏（6110）創新高，食品潤啤（0291）、周黑鴨（1458）升逾半成。此外，遊戲龍頭騰訊（0700）靠穩，跑贏阿里巴巴（9988）、美團（3690）回吐逾1%，遊戲商友誼時光（6820）升一成，心動（2400）升3%，形勢顯示電子產品、消費、遊戲概念成追捧對象，雷蛇（1337）集三大概念於一身，值得留意。

雷蛇為遊戲周邊設備及電腦品牌，在全球高端遊戲產品市場具領導地位，而透過其軟件平台擁有龐大用戶群，近年積極發展軟件及服務業務，包括提供提供虛擬信用服務、線上線下支付網絡，並逐步見到成果。集團去年受惠於全球渠道擴張、內容合作伙伴推出新內容和遊戲道具，加上營銷工作，軟件及服務收益按年增長55%至7700萬美元，佔整體毛利接近兩成。隨着5G年代來臨，加速遊戲創新及雲端發展，加上疫情令在家娛樂時間增加，都有助帶動遊戲設備及電子消費的需求，有利雷蛇業務發展。

股價方面，雷蛇4月見底回升，重上20天線後穩步沿該均線上揚，昨升穿百天線及企穩收市，為年初以來首次，走勢改善；短線可吼百天線約1.16元附近吸納，上望首個目標1.4元，並可設低收20天線1.1元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]