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經濟
2020年6月3日星期三
技術取勝
投資策略
八達通登陸Apple Pay 付款毋須認證 可於App內增值 加入後實體卡將失效
銀通推跨行無卡提款服務
恒指再升263點 120熊證「打靶」
上月MPF人均賺1821元
網易首日招股 超購40倍 反應遜預期
余偉文：聯匯制度不因外國政策而變 港匯回升至國安法宣布前水平
星4月非當地居民存款急升44%
如美制裁打擊金融 標普：或降港評級
《金融時報》：東亞或賣盤 李國寶父子存分歧
李國寶曾任立法會議員 多次質疑基本法23條
日清：疫情下即食麵銷量爆升
華電福新私有化 H股飈60% 直逼作價2.5元 大唐龍源同炒高
惠康台灣易手法資家樂福
台灣客一人上月貢獻澳門5億賭收
國會預算辦公室：美經濟回到疫前需時10年
上季智能手機銷量挫20% 跌幅歷來最大
亞馬遜0.4厘發債 史上最低息企債
張兆聰：半導體需求料回升 收集ASM
植耀輝：內地汽車行業 下半年料改善
技術取勝：聯塑升穿兩條移動平均線
劉思明：電子娛樂概念受捧 冷吼雷蛇
周顯：對冲聯匯脫鈎的方法
湯文亮：疫情後 小心樓市爆升
海外客付逾億辣稅 購緹山別墅 國安法公布前入市 年半最大額辣稅一手成交
The Campton次輪94伙近售罄
峻弦業主憂國安法 1年蝕200萬離場
美政府招標放售壽山村道洋房項目
雅居樂貴近倍購柏架山道舊樓
春秧街舖半世紀升值221倍
豐盛金融黃國英：國指將取代恒指 中資股更值博
技術取勝：聯塑升穿兩條移動平均線
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【明報專訊】廣汽6.2元附近初見支持（圖）
李寧回調27元料有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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