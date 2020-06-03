植耀輝：內地汽車行業 下半年料改善

重要產業支柱 內地政策扶持

筆者一直看淡內地汽車股前景，原因與需求轉弱及行業競爭加劇有關；不過對下半年行業表現，筆者則有所改觀，當中關鍵還是內地政策扶持。作為內地重要產業支柱之一，在穩經濟大前提，以及去年下半年基數較低情况下，今年下半年汽車業發展料有改善。加上不少車股股價仍相當低殘，故有一定值博率。

提到車股，不能不提當今車市最炙手可熱之Tesla。雖然Tesla現時市值超過1500億美元，但原來迄今仍未被納入標普500指數成分股。要成為標普500指數一員，除了市值及成交活躍度外，亦要有一定盈利能力，就是連續四個季度取得盈利。Tesla過去3個季度已能成為虧轉盈，所以如今年第二季度仍能取得盈利，即意味將有機會被納入標普500指數成分股。由於不少美國投資者捨難取易，傾向買入ETF，故未來有機會在被動式買盤支持下，對Tesla股價又會帶來另一種利好。當然，最關鍵還是Tesla未來是否能繼續鞏固其電動車一哥地位，以及盈利能否進一步得到保證及提升。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]