亞馬遜0.4厘發債 史上最低息企債

此外，亞馬遜發行的7年期和10年期債券票面利率，也分別只有1.2厘和1.5厘，也是同類期限企業債券利率的歷史新低。亞馬遜的5年期債券以0.8厘的票面利率，與美國大型藥廠輝瑞（Pfizer）5月發債時創的低位持平。《金融時報》引述知情人士稱，亞馬遜此次發債獲得超過3倍的認購。

受惠聯儲局承諾購入企債

聯儲局在3月承諾購買企業債，上月起開始購入iShares投資級企業債券ETF 及高收益的垃圾債，作為其緊急貸款計劃的一部分，助企業降低借貸成本。今年以來，企業債券發行量已超過1萬億美元，創歷史新高。蘋果上月也發行了年期由3年至30年不等的債券，集資85億美元（約663億港元），其中3年期及5年期債券的票息分別為0.75厘和1.125厘，是該公司2013年以來對此類期限債券所支付的最低息率。

（金融時報）

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