上季智能手機銷量挫20% 跌幅歷來最大

五大手機商僅小米有增長

蘋果沒有披露任何產品的出貨量，Gartner的數據是基於供應鏈出貨量等指標。Gartner的分析稱，受惠於iPhone 11系列的成功，蘋果2020年的開局強勁，倘沒有疫情爆發，iPhone上季銷量可能創紀錄。分析稱，蘋果不像華為等內地生產商，其對內地市場的依賴相對較小，因此內地疫情對其影響未如中國同業般嚴重，當3月底iPhone產量恢復到接近正常水平，有助其恢復部分銷售勢頭。

至於華為，除了受疫情衝擊，也因為美國的禁令，使華為手機無法使用Google服務，影響其在海外的銷情。唯一錄得出貨量增長的小米，分析認為這由於它在印度市場佔優，而當地疫情較晚爆發。

上季最暢銷的手機品牌是三星，銷量按年跌22.7%至5533.3萬部，市佔率18.5%。華為以4249.9萬部的銷量，獲14.2%市佔率。排名第三的蘋果，賣出4092萬部，市佔率13.7%。排名第四的小米賣出2781.7萬部，市佔率9.3%。第5名的OPPO銷量按年跌19.1%至2394.9萬部，市佔率8%。

（綜合報道）

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