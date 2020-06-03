上季智能手機銷量挫20% 跌幅歷來最大

【明報專訊】市場調查機構Gartner的最新報告表示，三星、蘋果及內地手機製造商在首季因疫情影響而銷量大跌。該報告估計，全球智能手機上季銷量按年跌20.2%至2.99億部，是歷來最大跌幅。上季銷量最大的五大手機製造商依次為三星、華為、蘋果、小米和OPPO，其中只有小米的手機銷量按年輕微增長1.4%。其餘4家銷量下滑，跌幅又以華為的27.3%最大，蘋果的iPhone銷量也跌8.2%。
五大手機商僅小米有增長
蘋果沒有披露任何產品的出貨量，Gartner的數據是基於供應鏈出貨量等指標。Gartner的分析稱，受惠於iPhone 11系列的成功，蘋果2020年的開局強勁，倘沒有疫情爆發，iPhone上季銷量可能創紀錄。分析稱，蘋果不像華為等內地生產商，其對內地市場的依賴相對較小，因此內地疫情對其影響未如中國同業般嚴重，當3月底iPhone產量恢復到接近正常水平，有助其恢復部分銷售勢頭。
至於華為，除了受疫情衝擊，也因為美國的禁令，使華為手機無法使用Google服務，影響其在海外的銷情。唯一錄得出貨量增長的小米，分析認為這由於它在印度市場佔優，而當地疫情較晚爆發。
上季最暢銷的手機品牌是三星，銷量按年跌22.7%至5533.3萬部，市佔率18.5%。華為以4249.9萬部的銷量，獲14.2%市佔率。排名第三的蘋果，賣出4092萬部，市佔率13.7%。排名第四的小米賣出2781.7萬部，市佔率9.3%。第5名的OPPO銷量按年跌19.1%至2394.9萬部，市佔率8%。