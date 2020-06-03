國會預算辦公室：美經濟回到疫前需時10年

亞特蘭大聯儲銀行綜合了供應管理協會（ISM）最新發布的5月美國製造業指數，以經濟模型推算出美國第二季GDP，經季節因素調整折合成年率萎縮52.8%，收縮幅度比此前預測擴大。

國際油價升至近3月高位

市場關注美國形勢發展，美股三大指數早段個別發展，科技股下滑。美國5年期與30年期國債息差昨擴大至1.176厘。今年只有3月19日這天的孳息率曲線斜率比這更陡，當天的5年期與30年期國債息差達1.182厘。當日出現了流動性危機，促使聯儲局加大對美國國債的購買。目前息差擴大，主要反映聯儲局保持短期利率低企的預期。油組與盟友（OPEC+）本周舉行的會議可望延長減產措施，國際油價昨晚升約2%，升至接近3個月高位。

美國5月ISM製造業指數由4月的11年低位41.5，回升至43.1。很多受訪企業稱，5月多項主要數據都比4月改善，反映美國經濟或已觸底，但需求仍然疲軟，復蘇進度預料較慢。製造業疲軟，窒礙了消費和私人投資，而這正是美國經濟的兩大基石。綜合最新數據，亞特蘭大聯儲銀行估計，美國第二季實際個人消費支出估計下滑58.1%，私人本土投資預計將下滑62.6％。個人消費為美國GDP貢獻68%，而私人本土投資則貢獻17%。

亞特蘭大聯儲：次季個人消費跌58%

券商美銀首席美國經濟師邁耶（Michelle Meyer）稱，解除封鎖措施後，雖然經濟活動反彈，但經濟活動水平明顯低於疫情爆發前，預料需較長時間才能恢復。最新數據顯示，5月美國和海外的工廠繼續減產、裁員，不過惡化速度隨着國際社會開始放寬封鎖措施而放緩。

製造業前景疲軟，是拖累經濟復蘇的一個因素。分析認為，在疫苗或有效治療方法出現前，社交距離等措施將繼續影響生產。美國、亞洲和歐洲製造業PMI數據顯示，全球工廠活動的下滑勢頭，雖在4月見底，但市場情緒仍然悲觀。

受疫情嚴重影響的服務業剛開始復蘇，消費者支出仍然疲軟。CBO預期，2020年第四季美國GDP將按年跌5.6%，較其去年底疫情爆發前預測的2.2%增長大幅下調。經通脹調整後，CBO對GDP的最新預測，與1月的預測之間的差距，要到2030年才會消失。CBO稱，美國國會3月以來通過約3.3萬億美元的刺激計劃，只能緩和部分經濟影響。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）稱，經濟能否出現明顯的增長勢頭，仍存在很大不確定，因為在未來一段時間，由於高失業率和企業利潤下降，需求似乎仍將低迷。

（綜合報道）

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