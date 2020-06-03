台灣客一人上月貢獻澳門5億賭收

佔全月賭收近三成

據稱，該名台灣賭客由今年2月留澳至今，為澳門龍頭賭廳其中一名大客，曾經在新濠天地及永利皇宮豪賭，其大駕光臨，據稱一度在4月份令永利「蝕唔少」，到了5月就轉場至新濠天地耍樂，但是運氣就欠佳，手風欠順下，變相「進貢」澳門賭場。現時，在澳門的龍頭賭廳集團，依次為太陽城、廣東、德晉、黃金及鉅星。

過往市場不時傳出有賭客大勝賭場的新聞，此前較為矚目者，為在金沙中國（1928）旗下巴黎人開幕不久，於2017年初，傳出有上海籍「女賭神」，在該賭場從未失手，贏了過億元。

此外，隨着澳門賭收按月有上升之勢，花旗發表報告指，預期旅遊限制進一步放鬆，6月份的賭收會較5月份進一步上升至25億元，按年跌幅收窄至90%，按月亦升41.72%；到7月份時，賭收會進一步提升至165億元，按年跌幅進一步收窄至33%，按月則大升5.6倍。高盛亦估計，6月及7月份賭收按年跌幅約80%至90%。濠賭股昨日略為微升，升幅最大為新濠國際（0200），全日升2.1%。