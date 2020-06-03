惠康台灣易手法資家樂福

作價逾8億 旗下共224門店

據牛奶國際公布，交易待獲得監管部門批准以後，家樂福將持有惠康台灣全部股權，預期交易將於2020年下半年完成。

家樂福指出，惠康台灣在2019年的淨銷售額約3.9億歐元，認為今次合併業務，將有利集團擴大規模，又指是次併購的條款吸引，讓家樂福可加速於台灣業務發展。目前家樂福已於台灣營運137間分店，當中69間以「便利購」品牌營運。家樂福2019年於台灣淨銷售額為19.68億歐元，EBITDA為2.09億歐元，持續經營現金為8300萬歐元。據家樂福表示，在交易完成後，將於未來12個月將「頂好」門店品牌更換成「便利購」，而Jason分店則更換為為家樂福頂級超市。

牛奶國際表示，相信轉移業務擁有權有利於未來的增長和發展，尤其在惠康台灣成功推行價格調整策略及加強顧客忠誠度以後，惠康過去12個月錄得強勁的營業額。

與惠康台灣不同的是，近年不時有零售商因長年虧損撤出台灣，當中包括港人熟悉的化妝品股莎莎（0178）、服裝股堡獅龍（Bossini）（0592）等，前者莎莎連蝕6年兼要關閉近21間門市，Bossini台灣業務更自2005年起持續虧損，將於今年7月前退出台灣，關閉全台51家門市。