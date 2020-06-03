華電福新私有化 H股飈60% 直逼作價2.5元 大唐龍源同炒高

明報記者 陳偉燊

據公告披露，華電福新獲私有化H股及內資股總代價分別為64.26億港元及17.25億元人民幣。華電福新昨日復牌，股價收市報2.42元，大升60.27%，貼近H股私有化每股作價。

上市至今股東回報率78%

隨着市場於2009年興起炒賣新能源股，內地的大型電力企業，陸續安排旗下新能源公司來港上市，但熱潮來去匆匆，近年成交已顯著回落。隨着華能新能源獲母公司斥近160億元私有化，並今年2月除牌後，中廣核新能源在3月亦宣布，母公司中國廣核集團可能提出私有化要約。今次公布私有化的華電福新則搶先一步，獲大股東華電集團出資逾83億元私有化。

華電福新早於2012年6月在港上市，上市價為1.65元。集團母公司為持股62.76%的華電集團，主要在內地從事開發、管理及經營福建省的水電項目及煤電廠，以及全國的風電及其他清潔能源項目。上市至今每股派息共0.4357元，連同今次私有化作價計算，股東回報率共77.9%，平均年回報率約9.74厘。

集團：股權融資困難 影響發展

集團指，提出私有化原因在於一直無法通過股權融資及外部股權融資。其H股由去年12月1日至5月27日，股價只在1.19至1.63元徘徊，過去180個交易日日均成交量僅佔整體H股的0.33%，私有化既提高未來業務發展及靈活性，亦有助持有人變現流動性較低的投資。

華電集團在官網指出，股權融資對華電福新保持市場競爭力和實現長期戰略目標有重要意義，但近年無法作股權融資獲得資本，失去上市平台的主要優勢。今次私有化有助其促進業務整合，提升新能源業務發展優勢和競爭力。公司強調，今次私有化不會因派息而作調整。