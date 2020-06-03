日清：疫情下即食麵銷量爆升

安藤清隆：續拓中國高檔市場

安藤清隆指出，由於日清在港已有很長的歷史，內地其他競爭對方不能直接抄襲其產品，令集團可在內地推出更多高檔產品。

他直言，出前一丁即食麵在中國售價較競爭對手昂貴，一包售價約4至4.5元人民幣已屬高端，而疫情下內地消費者對高檔產品更有興趣，銷量亦明顯大增。據日清資料，其在中國優質即食麵市場排行第二，市佔率約20%。

日清於4月公布，斥資約700萬元在港建立首條預先包裝即食鮮切蔬菜的生產線，安藤清隆指出，疫情下消費者習慣有所改變，例如多留在家煮食，認為會更安全，該生產線產品只要打開包裝，加上沙拉醬等佐料就可食用，健康又方便。

他表示，將會今年內推出，希望先在港測試市場反應，首先計劃在日式高檔超市出售產品，再推廣至其他超市，未來亦會考慮發展南中國市場。

他又指出，疫情令人們留在家中，如果只進食同一產品，一定會感到沉悶，因此日清亦不斷推出新產品，但無意調高即食麵出廠價格。

同時，集團去年已推出逾40款新產品，今年首5個月加快研發速度，例如麵食新產品由去年的8款，今年已大增至12款。

日清今年初在內地成立合營公司，主要在國內一線城市進口及銷售日本品牌的食品和飲品，旗下上海東峰貿易有限公司於4月1日開展業務。安藤清隆表示，集團合作伙伴在當地與零售商有良好關係，成立合營公司有助節省成本，開拓新收入來源。

他表示，有信心日清上半年以至全年的收入可達至雙位數字增長，純利率亦可維持過去的增長，疫情下消費習慣改變，為集團帶來更多發展機會，亦因此計劃成立慈善基金回饋社會。