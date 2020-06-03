《金融時報》：東亞或賣盤 李國寶父子存分歧

股價急升逾17% 22年最大升幅

《金融時報》報道引述知情人士指，東亞委託高盛對其資產進行的策略檢討，當中包括對出售香港和中國銀行業務事宜展開前期討論。除了中港銀行業務，保險甚至所有業務都可能預備出售。知情人士又透露，東亞擬將中港銀行業務與其他業務分開出售，因出售銀行需要中港兩地的監管審查。策略性檢討仍在進行中，與潛在投資者的討論還處於初期階段。

報道又稱，李國寶父子對於出售東亞存在分歧，其中李國寶堅決要保留對家族企業的控制權，但李民橋及李民斌卻對出售持開放態度，尤其是這幾年來，東亞一直受到持有8%股權的對冲基金Elliott步步進逼。

Elliott自2015年開始入股並狙擊東亞，指控東亞管理不善，要求董事會出售銀行業務回饋股東，但被李國寶拒絕，Elliott其後入稟高院，向東亞提「不公平損害」呈請，雙方糾纏5年，直至今年3月東亞宣布全面檢討其業務與資產組合，才獲Elliott支持並暫停提訴。

東亞澄清：仍未有最終決定

不過，東亞中午澄清，指該行一直與高盛合作，繼續對業務和資產進行全面評估，但未就出售香港或中國銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。

東亞指，將在9月底或之前公布檢討的最新情况，並適時公布有關檢討的其他任何重大發展。Elliott則未有回應。

東亞昨日早段曾升逾兩成，澄清後升幅略收窄，收報17.24元，仍升17.6%，是1998年9月之後最大單日升幅。不過，作為本港僅餘兩間華資銀行之一，目前東亞的市帳率僅0.52倍，加上受早年一批內地貸款拖累，其內地業務減值損失大幅增加，令去年中國業務錄得淨虧損35.5億元，令東亞未必能善價而沽。