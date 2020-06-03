余偉文：聯匯制度不因外國政策而變 港匯回升至國安法宣布前水平

明報記者 歐陽偉昉

余偉文表示，美國提出取消香港特殊待遇的具體細節仍未公布，社會憂慮香港將會受到什麼程度影響是可以理解的。他指出，香港在1983年推行聯匯制度，早於美國在1992年通過《香港政策法》，聯匯制度並不是美國給予香港的特殊待遇，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立，不會因為外國對香港的政策而改。

稱衝擊港金融 將削美元信心

余偉文亦表示，香港是全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。他稱，任何衝擊香港金融制度的舉動，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。

此外，余偉文表示，香港是投資內地資本市場的重要窗口，現時外資有超過一半的資金，是通過香港進入內地。對以回報為主的國際投資者和跨國企業來說，香港仍然具有獨特優勢和吸引力，是他們投資內地市場的首選渠道。

調整運鈔安排 應付美元現鈔缺貨

港元匯率昨日高見7.7504，截至晚上9時45分報7.7507，已收復港區國安法消息後的跌幅。對於走資傳言，余偉文表示近日港元息率維持低位，港匯保持穩定，即使在港元在5月22日國安法草案公布後下跌至7.7578，距離7.75的強方兌換保證亦只低了0.1%。跟據銀行數據，過去數日存款保持穩定，顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。對於有市民指美元現鈔缺貨，余偉文指調整運鈔安排後便可應付需求，銀行體系有充足的美元現鈔供應。

余偉文呼籲，市民可以繼續按自身的需要配置資產，毋須為無事實根據的揣測而作出過敏的反應或輕率的決定。他指去年社會事件期間，有不少有關聯繫匯率、走資的傳言，甚至有一些所謂「專家」呼籲賣出港元換美元。事實證明這些謠言不攻自破，其後陸續有資金流入，港元更升值至強方兌換保證，「專家」和一眾跟風的炒家都要損手離場。