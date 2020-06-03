網易首日招股 超購40倍 反應遜預期

大華繼顯：沒炒供求空間 只隨美股上落

大華繼顯執行董事梁偉源認為，網易新股認購反應只算一般，主要因其上市後不再有炒供求的空間，而是跟隨美股上落。此外，不少機構投資者已持有其美股預託證券（ADR），對港股的需求亦未算太大。他續指出，網易遊戲業務與騰訊之間的差距，也是投資者猶豫的原因之一，相比之下只是「次選」。網易此次126元的定價上限，以市盈率來看並不算便宜。

新股蜆壳首掛挫44% 每手帳蝕千元

昨日首掛的新股蜆壳電業（2381），全日大挫44%，收報0.141元。每手1萬股，每手帳面蝕1090元。蜆壳今年3月時一度押後上市，此次上市的定價0.25元，較上次的定價上限削減足足三成，但股價首日依然急瀉。

今日將掛牌的海納智能（1645），昨日暗盤表現亦慘淡，收跌15%，報1.17元。每手4000股，每手帳面蝕840元。

內媒昨日報道，電商拼多多將回港第二上市，暫定中金為保薦人之一。《一線》引述消息人士表示，拼多多計劃6月中旬向港交所遞表申請上市，但不排除亦會加快速度，仍未確定具體時間。報道稱，拼多多能「提速」申請上市，主要因為上市委員會現時為中概股加快上市「開綠燈」。拼多多、中金對報道未予置評。