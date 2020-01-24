恒指再升263點 120熊證「打靶」

近價恒指牛熊街貨量大減

據瑞銀的數據，昨晚近價的恒指牛熊街貨量大減，收回價介乎23,900點至24,199點，相對期指張數約1306張，按日減少842張。但收回價介乎24,800點至25,099點的熊證，街貨量增至1924張期指。至於牛證方面，有部分因獲利而減少。

券商：中概股回歸 資金流入港交所科網股

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，昨日該行仍見資金流入熊證，收回價位於24,200點至25,000點的熊證均有資金部署。

法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩則指出，受中概股回流刺激，資金集中部署科網股及港交所（0388），該行見到有明顯資金流入小米（1810）認購證及牛證。

昨金融及地產股領升，友邦（1299）升3%，港鐵（0066）、新地（0016）等升逾1%。科技股個別發展，騰訊（0700）微升0.3%至430.4元，阿里（9988）及美團（3690）則跌逾1%。

金融地產股領漲 阿里美團跌逾1%

房託股續反彈，領展（0823）大升6.44%，報65.25元，是升幅最大的藍籌。冠君（2778）收市升3.29%至3.77元，置富（0778）收市報7.15元，升1.85%；泓富（0808）收市報2.25元，升1.81%。

大行唱好 領展飈6.44%藍籌最勁

花旗認為，雖然領展在去年下半年面對社會事件及新冠肺炎疫情，令業務面對挑戰，但資產組合具有保守性，香港租戶在上個財年零售僅跌1.7%，遠勝去年香港整體香港零售跌19.1%。該行估計，今個財年領展的租金仍有3%上調空間，但租金減免計劃有一定抵消，現時領展股價由去年高位已調整38%，股息率達4.7厘，較美國10年長債息率0.7厘更吸引，重申「買入」評級，但目標價由101.3元調低至78.9元。