銀通推跨行無卡提款服務

銀通表示，交通銀行、花旗銀行，和虛擬銀行匯立銀行即將在其手機銀行應用程式加入此功能，未來數月將有更多會員銀行提供服務。蔡炳中表示，有與各家虛擬銀行討論，他們的興趣很高，期望會有更多虛擬銀行加入。

首階段將有11家銀行的櫃員機，加入提供跨行無卡提款服務，包括交通香港、東亞銀行、信銀國際、建行亞洲、招商永隆、創興銀行（1111）、花旗銀行、大新銀行（2356）、工銀亞洲、大眾銀行和上海商業銀行。

首階段全港近半櫃員機已加入

蔡炳中表示，首階段加入的櫃員機數目已佔全港約一半，8月將加入第二批，到年底可在全港逾2000部銀通網絡的櫃員機應用。跨行無卡提款上限與實體卡等同，均為2萬元，希望無卡提款明年可於澳門推出。蔡炳中認為，減少使用櫃員機提款會是趨勢，但仍是必需的銀行服務，該行日後會加入其他無卡櫃員機功能，例如轉帳、繳費等。

花旗表示，該行客戶將於8月可享用無卡提款功能。渣打則表示，該行無卡提款推出一年多以來，交易量按年倍增，無卡提款客戶的比例按年增加超過一倍，其他銀通會員銀行的客戶，可由8月起可陸續於該行櫃員機無卡提款。