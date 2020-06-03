八達通登陸Apple Pay 付款毋須認證 可於App內增值 加入後實體卡將失效

明報記者 溫藹紅

八達通昨表示，用戶將八達通卡加入Apple Pay後，該實體卡將不能再被使用。用戶使用時毋須使用Face ID或Touch ID解鎖，或者其他操作，便可直接支付。八達通行政總裁張耀堂表示，消費者若擔心有風險，可不設定「特快交通卡」，惟每次付款前均需通過認證解鎖。另外，用戶可直接透過Apple Pay，以香港發行的Mastercard、VISA、銀聯等為八達通增值及支付按金與首次儲值額，沒有額外服務收費。

不設「特快交通卡」須每次認證解鎖

不過，目前只有租用版的成人、長者及個人實體八達通可轉移至Apple Pay，特別版八達通及已加註「學生身分」、「殘疾人士身分」的八達通等，則未能使用該服務。張透露，目前八達通發卡量約有3500萬張，當中主要為租用版八達通，佔整體超過八至九成。

卡內大部分優惠可一併轉移

八達通營業及市務總監李玉兒亦表示，實體八達通卡加入Apple Pay後，卡內大部分的原有優惠將一併轉移，例如巴士乘車優惠、門禁系統等，而政府每月提供的公共交通費補貼亦將自動獲取，但不包括轉移停車場月租及日租優惠。

方保僑：助提升本地市場佔有率

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，目前本港擁有甚多支付工具，例如支付寶（Alipay）、微信支付（Wechat Pay）等亦在陸續擴大市場佔有率，尤其是前者已投得港鐵二維碼收費系統服務，因此認為八達通加入ApplePay後，將會有助其提升本地市場佔有率。事實上，他認為Apple Pay於早年已加入支援使用FeliCa技術標準的日本預付卡「Suica」及內地交通卡，因此技術上並非新突破。

就八達通轉移後，為何不能如信用卡般同步使用實體卡？他表示，由於兩者背後的技術原理不同，信用卡需透過認證卡號及安全碼作交易，八達通只記認卡號，故有關做法是基於保安理由，確保同一張八達通卡只有一名使用者。

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