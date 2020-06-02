映日灣上月80宗租賃 呎租56元破頂

美聯業務董事鍾家豪表示，映日灣2座高層J室，實用面積284方呎，採1房連開放式廚房間隔，單位業主早前叫價1.7萬元放盤，經議價後，上月底以月租1.6萬元租出，實用呎租56元，呎租暫為屋苑新高紀錄。業主2019年8月以619萬元購入，租金回報約3.1厘。

2房月租1.68萬 呎租40元

與此同時，屋苑2座低層E室，實用面積423方呎，屬2房連開放式廚房間隔，新近以1.68萬元租出，實用呎租40元；業主於2019年8月以697萬元購入，現時有2.9厘租金回報。值得留意的是，細絕荃灣區內新盤的映日灣217方呎開放式單位，上月的租金造價介乎1.05萬至1.18萬元。

凱德花園2房月租僅8000元

此外，屯門凱德花園有2房單位以月租不足1萬租出。 利嘉閣分行助理分區經理梁桂華表示，上述為凱德花園3座低層G室，實用面積325方呎，採2房間隔，在租客願意一次過繳付一年租金下，新近以8000元租出，實用呎租約25元。梁續稱，業主2019年5月以約420萬元購入上述單位，租金回報約2.3厘。