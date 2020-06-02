一號九龍道特色戶實呎逼2.5萬破頂

Wetland 2 售兩特色戶

新地（0016）近日熱賣的天水圍Wetland Seasons Park第2期，連售兩個特色戶，其中別墅7的地下B室，實用1075方呎連花園，如買家享最高18%直減折扣，折實價1368萬元、折實實呎12,726元；另別墅2的2和3樓C室，實用957方呎連平台，如買家享最高18%直減折扣，折實價1225.38萬元、折實實呎12,804元。同系大埔白石角雲滙1期，亦透過招標連沽7伙，單日套現逾7738萬元。此外，恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海，最新推出的複式特色戶昨日截標，料最快今日開標。

The Campton次輪收7100票 超額75倍

萬科香港銷售的長沙灣The Campton，繼上周首輪開售188伙清袋後，今日次輪推出94伙，日前截止認購登記，據悉是次接獲逾7100張票，主要屬首輪向隅客「復活票」，超額近75倍。另同系港島西區15 WESTERN STREET，錄本月開齋成交，以656.2萬元售出17樓C室，實用213方呎開放式戶，實呎3.08萬元。

香港興業（0480）愉景灣意峰，推出5幢洋房周五起招標，相關洋房實用2023至2171方呎。意峰今年1月售出3號屋，實用2023方呎，成交價5522.8萬元、實呎2.73萬元，創愉景灣一手物業新高呎價紀錄。

雋睿3房買家撻訂損手逾百萬

另本報統計，上月主要新盤累錄約40宗撻訂，與4月相若，其中永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿1座3樓C室，原於上月底以2052.4萬元售出，買家撻訂料遭殺訂5%涉近103萬元，為雋睿上月底推出以來首宗撻訂。