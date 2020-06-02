御庭軒家庭客腳軟 撻訂損手30萬

港區國安法公布前738萬購入

港區國安法的消息傳出後，令部分買家重新審視入市決定。世紀21奇豐區域董事蔡惠娟表示，粉嶺御庭軒7座中高層單位，實用面積509方呎，2房間隔，上月中即「港區國安法」公布前，以市價738萬元獲家庭客購入，並計劃自住，成交實呎為14,499元。不過，自港區國安法公布後，新買家隨即考慮移民，並在全國人大表決通過當日，決定撻訂離場，料訂金連同代理佣金，合共損手約30萬元。據悉，單位業主現正以750萬元、即早前放售價，重新放售。社會局勢前景未明，荃灣西海之戀續錄鬆綁成交。中原高級資深分區營業經理丘漢偉表示，海之戀6座高層D室，實用面積771方呎，3房套間隔，享開揚海景。

海之戀業主額印鬆綁蝕24萬

單位原業主於去年3月未持貨滿3年之際，已叫價1960萬元連額印稅放售，惟未獲承接，至近日獲家庭客垂青，最終以1630萬元成交，實呎21,141元。原業主於2017年5月31日以1579萬元一手買入單位，持貨滿3年，帳面賺51萬元或3%；不過，連同入市稅項及雜費計，料買家實際要微蝕約24萬元或1.5%。

東濤苑3房未補價860萬破頂

另一邊廂，公營房屋再錄得新高價成交，筲箕灣居屋東濤苑有3房戶以破頂價售出。市場消息稱，東濤苑D座（映濤閣）高層6室，實用面積666方呎，可作3房間隔，上月於未補地價市場以860萬元易手，實呎12,913元，成交價創屋苑同類市場新高。原業主2008年12月以約275.6萬元未補價購入，持貨近12年，帳面獲利約584.4萬元或逾兩倍。資料顯示，屋苑同類市場對上紀錄為B座（旭濤閣）低層9室，亦曾於上月以838萬元於未補地價市場易手，與上述最新成交價相差22萬元或2.6%。