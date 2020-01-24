元朗上月二手215宗 兩年新高

較去年8月谷底急升2.7倍

事實上，元朗區的二手市場曾受去年社會運動爆發影響，去年7月起曾連續3個月錄得不足100宗，其中去年8月更跌至僅57宗的低位，惟現時成交量已較去年谷底大幅回升2.7倍。中原副區域營業經理王勤學表示，區內屋苑映御上月共錄得10宗成交，平均實呎1.4萬元，新一宗成交位於1座中層G室，實用374方呎，1房間隔，新近以559萬元成交，實呎14947元；原業主2016年4月的400.2萬元一手買入，持貨4年，帳賺158.8萬元或40%。另外，元朗指標屋苑YOHO Town 上月累錄15宗成交，平均實呎15,652元。

上月公二居二161宗升六成

同時，公營房屋的交投量同樣有所增加。房委會昨日最新公布公屋及居屋第二市場成交紀錄數據，上月全月未補地價公屋、居屋暫錄得161宗成交，較4月全月錄得約100宗，增加六成。數據顯示，港島區錄得29宗，佔整體18%；九龍區錄得52宗，佔整體32%；新界區則錄得80宗，佔整體50%。其中，觀塘曉麗苑錄9宗成交，為成交量最多屋苑；天水圍天盛苑、馬鞍山錦泰苑各錄得6宗成交。