福建客逾億購龍譽複式 付3705萬辣稅 疫情在港爆發後涉最大額辣稅一手成交

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，上述單位為龍譽2A座37及38樓A室四房複式戶，上月於「港區國安法」公布前以1.235億元售出，登記買家為柏升亞洲有限公司（PAK SING ASIA LIMITED），即要付樓價三成辣稅，涉及3705萬元，料為近月涉及最大額辣稅的一手成交。公司註冊處顯示，該公司董事為報住於福建省廈門市的王志南。

上述單位實用面積2700方呎，天台面積1008方呎，實呎45,741元，售價及呎價均為項目新高。

龍譽上月共沽40伙套現逾13億

保利表示，龍譽共售40伙、套現逾13.18億元，平均實呎33,466元，而項目今年至今錄67宗成交、總銷售額逾19.14億元。

保利銷售及市務部總監朱美儀表示，龍譽錄得多宗成交，反映市場對啟德發展區抱信心，龍譽目前剩餘最後31個2至4房單位待售，當中大部分為高座單位，並望維港景。

平保高層4500萬購GRAND AUSTIN

此外，亦有內地背景公司高層入市。資料顯示，平保（2318）今年4月112.73億元入股新地（0016）西九高鐵商業地王，即有公司高層入市同區豪宅。土地註冊處資料顯示，毗鄰西九商業地的柯士甸站上蓋GRAND AUSTIN 2座高層B室，實用1215方呎，上月於「港區國安法」公布前以4500萬元易手，實呎37,037元，買家以Jason Yao Bo作登記，與中國平安首席財務執行官兼總精算師姚波名字相同，料為同一人。原業主2014年7月3454萬元購入，帳面獲利1046萬元或30%。姚波亦同時以350萬元購入項目一個車位，原業主2014年202萬元購入，帳面獲利148萬元或74%。

君臨單位今年3000萬內轉予其妻

事實上，姚波及其相關人士，一向鍾情九龍站一帶豪宅。資料顯示，姚波及其妻2009年曾以2268萬元購入君臨天下一個實用1084方呎的3座極高層D室，至今年2月以3000萬元內部轉讓予其妻「甩名」後再以首置名義入市。其妻亦曾於2003年以508萬元購入同區擎天半島實用897方呎的2座高層B室，並一直持貨至今。

另一方面，市傳山頂普樂道一屋地，獲買家出價約6億元洽購至尾聲。