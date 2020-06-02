湯文亮：秘密很難守3日

老友不是地產界人士，只知道有什麼保密協議，但唔知道從來沒有人被控告破壞保密協議。因為業界人士知道，秘密很難守3日，無論是簽訂一份委託書或者買賣合約，中間都會經過不少人手，除了委託或被委託，或者買賣雙方外，還有物業代理、律師樓職員，消息能夠守到3日已經很本事，所以，業界有句話，秘密很難守3日。

從來無人被控破壞保密協議

我對老友說當我沒有聽過這個消息，不過，如果是真的話，美領事就會在3日內承認，否則就會否認，果然不出所料，美領事承認正在以百億元放售美領事屋，其中一個條件是售後租回。這個消息對於很多人來說是很震撼，甚至不能接受，但事實就是事實，大家都要面對。

售後租回 美領事屋難有好價

至於美領事屋放售，我認為不能夠售後租回。否則，根本不會有人有興趣買入。資深投資者知道，任何售後租回，原業主一定會提高租金，令到回報上升，售價自然提升，至於在租約到期後，本來是原業主的租客很大機會會搬走，就算唔搬，租金只會低過現有租金。所以，一般資深投資者即使對那些售後租回的物業出價亦有保留。我大膽講一句，美領事很難可以在短期內售出有關物業，就算可以賣走，售價亦不會有百億；不過，世事如棋，我說的話又怎能作準，或者已經有準買家才放出這個消息，希望可以賣高一些價錢。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]