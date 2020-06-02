周顯：豪宅大劈價有數得計

講起對未來樓市的看法，發展商認為，樓市在上半年跌了4%，下半年應可升回3%。在一年之內，應可有6%的升幅。他說，這是看走勢，以及天天睇樓，日日同地產經紀吃午飯，綜合得回來的信息。

但是豪宅的劈價情况，就好嚴重。他說有一個單位，從億四劈至九千萬，也沒有人買。他認為，合理價格是舊樓三萬幾元一呎，新樓是七八萬元一呎，當然，像MOUNT NICHOLSON這種超級豪宅貨，又另當別論。

條數是這樣計的：三萬幾元一呎買回來的地皮，最多兩萬元建築成本，那就是五萬幾，所以賣七萬幾元，是合理利潤。但如果有神奇力量，可以增加地積比，那就是淨賺的數目了。

食飯的地點是福臨門，至少就那一餐飯而言，食物的確能保持水準。那位發展商可是非常嘴刁，十分識食之人。記得有一次同他去五陵會，吃些家常菜式，我說最喜歡吃家常菜，可惜沒有會籍，他很豪氣的叫了侍應過來，說以後周生來吃，入他的帳。可惜那侍應說，對不起，他沒有會籍，就是有人埋單，也不能獨自來吃呢！

[周顯 投資二三事]