張兆聰：港股報復式反彈 小注投機希瑪

中港股市為特朗普的制裁作了充分準備，結果卻只有取消香港特殊待遇，兩地股市也迎來報復式反彈。恒指急彈並升破5月22日確定推行國安法當天的高位，或已重回此前區間23,500點至24,500點。當然，港區國安法始終會實施，港資股較之前還是低了很多，只是中資股表現偏強，騰訊、建行（0939）以至中海油（0883）都回試5月高位，支撐大市。最強勢的仍是中型概念股，微盟（2013）、金蝶（0268）齊創新高，互聯網醫療續反彈，但醫療設備股高位阻力漸大。消費股升勢凌厲，青島啤（0168）、頤海（1579）破頂，安踏（2020）站上70元之上，九毛九（9922）升4％。

領展業績符預期 收息吸引

領展業績符合預期，以數字推斷，今年1月至3月租戶銷售額跌約8％，表現遠勝全港的跌34％。領展的問題是商戶承受租金的能力，即商戶佔用總成本（如租金、管理費等總成本）與商戶零售額的比率貼近臨界點的15％，全年度已升至14.7％；因此，領展在疫情下也主動為商戶提供優惠。行政總裁王國龍亦承認，雖然零售市道最壞情况已過，但為免商場有太多吉舖，會令營商、購物環境不理想，會調整租金來解決。數字上，去年9月底止6個月續租租金調整率為18％，3月底止全年降至12.6％。若說過去10年是業主主導的市場，至少未來數年租戶議價能力將不斷提高。領展本年度續租租金佔比25.5％，此後兩個財政年度為26.9％及44％。

領展預測股息率達4.9厘，與美國10年期國債收益率差距處於金融海嘯時的高位，可視作港資股的風險溢價處於峰值；與中電（0002）股息率的差距也是海嘯後高位，某程度上可視作香港房託的行業風險溢價。現在的設局是行業進入下行周期，利淡則在股價上有了頗充足的反映。從收息角度看是吸引的，但中長線股價會隨基本因素轉差而拾級而下。

炒希瑪要有大蝕心理準備

希瑪眼科近期異動，筆者此前也看到，當時認為冷門落後股起動，預示炒作進入尾聲，結果希瑪卻全不理會大市而直線向上衝。從日線圖看是高處不勝寒，2018年底也曾在兩星期內由3.2元拉升至6.5元，很快就無以為繼。但今次走勢相當強，也突破2018年尾的高位，買盤比較強勁。眼科醫療市場龐大，若市場相信希瑪未來數年能持續擴張，並將5年後的盈利反映在今天的股價上，則現在逾百倍的市盈率就不是問題。進取者不妨小注跟進，但要有大幅虧損的心理準備。

[張兆聰 還看今朝]