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經濟
2020年6月2日星期二
技術取勝
投資策略
中概股「逃亡潮」揭幕 網易今起招股 入場費12727元 公開發售僅佔3％
移卡首掛低開高收6% 每手帳面賺408元
恒指彈771點 分析：挾淡倉居多
陳茂波：人行可供港美元確保聯匯穩定
金沙中國 兩月「燒錢」逾31億
領展去年度每基金分派增6% 疫情下商舖租金加幅急降至12％
無申「保就業」計劃 稱資源留需要機構
蕭定一欠債2.34億 分10年還
信和酒店盈警 首4月料蝕逾7000萬
人民幣回穩 見兩周高位
北汽入股打救 神州租車急升23％
港4月零售銷售按年跌36% 連跌15月 零售協會：視疫情社運發展 6月成關鍵
示威浪潮恐打斷美經濟重啟 商家憂遭破壞 再關閉門店
中美摩擦加劇 紐油跌2%
瑞德西韋療效微 吉利德股價挫4%
張兆聰：港股報復式反彈 小注投機希瑪
李浩德：制裁中概股 反利好港股
金曹：提防恒指6月先高後低
薛偉傑：SpaceX首仗報捷 或創太空旅遊時代
技術取勝：新天綠色有望上試2元
財爺：金融機構有表達意見自由
劉思明：港股宜一鼓作氣 內房吼融創
周顯：豪宅大劈價有數得計
湯文亮：秘密很難守3日
福建客逾億購龍譽複式 付3705萬辣稅 疫情在港爆發後涉最大額辣稅一手成交
元朗上月二手215宗 兩年新高
御庭軒家庭客腳軟 撻訂損手30萬
一號九龍道特色戶實呎逼2.5萬破頂
彌敦道726號全層1870萬沽 7年勁蝕六成
映日灣上月80宗租賃 呎租56元破頂
技術取勝：新天綠色有望上試2元
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【明報專訊】碧桂園料10元阻力大（圖）
信証短線上升動力增強（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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