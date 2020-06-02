薛偉傑：SpaceX首仗報捷 或創太空旅遊時代

到此可以說，這次載人太空飛行任務已相當成功，再一次顯示了SpaceX這個航太業「新丁」（2002年6月成立），同時兼顧了科技的先進、成熟度、可靠、高效率及成本效益，不但壓倒了俄羅斯，亦明顯比美國傳統航太巨頭波音領先。這是自從太空穿梭機在2011年7月退役之後，美國近9年來首次以該國載具來進行載人太空飛行，也是首次在本土進行載人的太空飛行。

收費較波音俄國低逾三成

在此之前，美國太空總署（NASA）一直倚賴俄羅斯的「聯盟」火箭來運送太空人來往國際太空站。近9年間，俄羅斯為美國運載太空人往返國際太空站的收費，亦由最初單程每人4340萬美元，一直加價至8600萬美元，而SpaceX收費是5500萬美元，比俄羅斯低36%，更比波音公司將來的收費9000萬美元低38.9%。而且，SpaceX「龍」太空船設計具有很大彈性，原則上可說是載人和載貨兩用。2012年起，SpaceX開始用「龍」為太空總署將貨物及補給品運送到國際太空站，至今已進行過16次運貨任務。其實，SpaceX的「獵鷹9號」及「重型獵鷹」火箭性價比本已冠絕同行，近3年來，早就在衛星發射服務市場上，將俄羅斯、歐盟及美國傳統航太巨頭打得落花流水。

一般人未必留意，SpaceX火箭及載人載貨太空船，與以往的太空穿梭機、「土星五號」火箭及「太陽神」太空船，在性質上有何分別。首先，SpaceX火箭及太空船都可以多次重用，大幅提高經濟效益。其次，就是私營與國營的分別，SpaceX擁有自己的火箭及載人載貨太空船，NASA只是客戶，它亦可以承接其他衛星發射甚至私人太空旅行服務。

這是源於NASA開支不斷增加，美國政府在2004年決定開放航太產業，把很多工序外判給美國的私營公司。做法是NASA先公布太空探索項目需求，投入部分資金，並轉移一部分技術和設計，投標的私營企業負責設計及製造太空飛行器。除NASA投資及發射合約收費，這些私營企業也可以自行融資。

太空旅客毋須長時間訓練

現時，「龍」每次最多可載4名太空人，將來更可以增加至最多7人。由於設計高度自動化，SpaceX已經表明，將來參加商業太空旅行的旅客，毋須在事前接受長時間專業訓練。

美銀美林報告指出，由現在到2040年太空行業的經濟規模將高達2.7萬億美元。高盛亦曾經表示，太空經濟有着長遠而持久的機遇，未來20年行業規模將會成長至數萬億美元。

筆者認為，這些投資銀行的研究報告通常喜歡看風轉舵及語不驚人死不休，傾向將事情描繪得一帆風順，營造財金市場喜歡的「矽谷神話故事」，不可以盡信。不過，若商業載人太空飛行真的能夠頻繁進行的話，其市場規模確實不可小覷。最低限度，商業載人太空飛行服務在經歷很多年延誤之後，或許有望在未來幾年成為事實。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]