金曹：提防恒指6月先高後低

大型IPO過後 月尾恐無以為繼

（1）最近活躍CALL維持在24,000至 24,400點，似乎上升空間有限。估計大量睇淡後市的投資者Short Call 24,400點，最新期權金250至300點，如6月結算低於24,600點仍會有盈利；

（2）恒生指數6月1日關的衍生工具成交非常多，當中大多數市場人士看淡，例如23,700至24,000點的熊證較多，市場或有機會先殺熊再殺牛；

（3）京東、網易6月在香港第二上市，當有大型IPO，通常有資金維持市場氣氛，但月尾可能無以為繼；

（4）6月19日是美國第二季四期結算，6月初拉高托住結算機會大，但愈接近19日，危機會愈大，因美股基準指數標普500的動態市盈率26.4，實在太高，投資產者在5月憧憬歐美重啟經濟，指數維持在高位，但上周末美國大型維權運動肯定再次推低消費者信心、零售及就業數字。標指波幅指數VIX 30點，表示期權莊家預期第一季調整15%仍是合理區間；

（5）美中關係惡化，上周五美國總統特朗普發表制裁香港的「殺傷力」未有預期般大，所以6月1日股市大幅反彈，但後市相信不會風平浪靜，估計美中關係會反反覆覆較長時間。

恒指企穩23756點 才有機會轉勢

期指倉位是比較好的參考數據，因為大市下跌需要「動力」。5月期指在24,350點水平連續加倉後下跌，跌市見加倉表示短期再突破24,350點機會不大，5月22日恒指大跌當日的競價開市23,756點，也應有較大對冲沽盤，恒指要企穩23,756點才有機會扭轉跌勢。6月1日全日的成交量加權平均23,524點，大概是恒指10日平均線，這個價位也有頗多對冲沽盤。昨天港股明顯回溫，上證綜指盤中突破100日均線收2915點升2.21%，不過中美摩擦升級之際，中國暫停採購部分美國大豆，大豆期貨價格漲幅應聲下跌，離岸人民幣兌美元急速由7.119回軟到7.152，通常對港股有壓力，短線24,000點壓力頗大，支持看22,600點。

[金曹 期權制勝]