李浩德：制裁中概股 反利好港股

來港第二上市助分散風險

瑞幸咖啡事件發生後，沽空機構幾日內「食住個勢」瘋狂出擊，跟誰學（GSX）前後有6份沽空報告，嚇得同行好未來（TAL）「自爆」有員工虛報收入並稱已報警處理。現時上市公司在美造假數並沒有引渡安排，中資公司董事最多只會被通緝，可是這些風險都由美國投資者承擔，特朗普當然非常不滿。過往中國不允許審計機構把國內的審計相關文件轉移出境，就算跨國企業與中國有關的業務文件都要留存在境內，只有中國證監會才可提供資料，透明度相對較低，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）根本無辦法拿取審計底稿，又怎能捉賊拿贓呢？

然而，其後在美中概股會被除牌的風聲傳得愈來愈熱，相信正準備赴美上市的中資公司現時都有所卻步。近年中資公司有逾六成都在A股上市，接近三成在港股上市，剩餘的才會赴美。過往赴美上市的優勢就在於集資比例較具彈性，有同股不同權的選項，而且容許可變利益實體（VIE）的架構，方便中國的互聯網公司赴美上市。因為中國內地法律禁止外資投資互聯網、傳媒及電訊等敏感行業，新浪（SINA）就是第一家使用VIE規則上市的中資公司，但隨着監管問題出現，VIE架構卻變成中概股的死穴，除非國家容許這些上市公司底稿透明化，否則退市可能只是時間的問題。

不過港股其實已有同股不同權的架構，而且第二上市只要求不少於400億元市值，或最少100億元市值加最近一年度10億元收入，所以有部分中概股早已想在港股二次上市分散風險。現時有200多隻在美的中概股大約有30家公司是符合這資格，相當於有逾3500億美元市值，如全都選擇在港上市，港股每日成交額或會有二三百億港元增長，相關衍生工具產生亦有利港股市場長遠發展。

港股日均成交料可增逾200億

雖然美國的中概股正面對着除牌的風險，但實質時間表是無法估計，過往在美除牌程序分分鐘需時3年，如有欺詐成分可能速度會加快，但相信公司不會主動退市，因為成本十分高。網易在港股二次上市將於本周內招股，上市文件可見聯席保薦人是有美資投行的，一邊說制裁中概股，另一邊卻有美資公司在賺錢，由此可估計制裁的力度不能太大。國內科創板現都接受VIE及二次上市，所以大趨勢都是會有更多公司回歸香港或大陸市場上市，當中大多為高增長的新經濟股，港股或因此有更高投資價值及機會。

（C基金現持有京東及港交所的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]