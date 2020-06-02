瑞德西韋療效微 吉利德股價挫4%

吉利德科學聲明稱，在第3期臨牀試驗，一組毋須使用呼吸機的中度患者在服藥5天後，情况與獲得標準護理的患者相比有所改善。

但另一組服用該藥物10天的組別，並沒有顯示出統計學上的顯著改善，暫未知為何服用較長的療程反而作用不大。這次測試未把重症患者納入研究對象，數據未顯示此藥有新的安全風險。瑞德西韋最初是為了治療伊波拉病毒而開發。

美國食品及藥物管理局（FDA）在5月1日緊急授權此藥用於住院的新冠重症病人。該緊急批准是基於美國政府進行的一項大型研究的早期結果。該研究顯示，服用瑞德西韋的新冠肺炎患者，康復速度比服用安慰劑快。吉利德科學將在未來數周提交完整數據。

禮來藥廠加入人體試驗

此外，美國藥廠禮來（Eli Lilly）已對新冠病毒的抗體療法展開人體試驗。禮來與AbCellera共同開發了名為LY-CoV5555的療法。這是基於一名新冠肺炎康復者血液中的抗體所開發的藥物。第一期試驗在紐約市和洛杉磯等地的醫療中心進行。如果試驗表明這種治療安全，禮來計劃在非住院患者和未感染新冠病毒的人士身上做進一步的試驗，以測試該藥物在預防感染方面的價值。禮來表示，如果試驗成功，希望在今年底前能提供數十萬劑藥物。

（彭博社）

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