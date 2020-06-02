中美摩擦加劇 紐油跌2%

【明報專訊】路透社引述3名知情人士稱，油組（OPEC）與盟友俄羅斯接近就延長減產措施達成協議，現正商討將減產延長1至2個月。不過由於市場憂慮中美緊張關係升溫，紐約期油昨午夜前跌約2%，布蘭特期油微跌。經歷3至4月油價大跌後，紐約期油主力合約在5月累計升88%，創歷來單月最大升幅。布蘭特期油主力合約也在5月累計升四成，創20年來最大按月升幅。
OPEC+商延長減產
油組與盟友（OPEC+）在4月決定每日減產970萬桶，是歷來最大規模的減產，減幅相當於全球產量10%。受防疫封鎖措施影響，原油需求銳減。不過分析認為，中美就香港及貿易等問題的衝突可能加劇，對油價近期的升勢構成風險。油組與盟友將提早於本周四舉行會議。
中美關係緊張，也令美元下滑。美匯指數昨晚跌0.4%，跌穿98。此外，路透社引述知情人士稱，德國政府將公布總值800億歐元（約6894億港元）刺激經濟計劃，當中包括價值50億歐元（約431億港元）的買車補助。據稱，購入每輛價值低於77,350歐元（約66.7萬港元）汽車，基本可獲2500歐元（約2.15萬港元）津貼。若購節能汽車，津貼最多再增500歐元（約4310港元）。
韓國政府昨將今年經濟增長預測，由2.4%大幅下修至0.1%，相信將創1998年亞洲金融危機以來最差表現。此前韓國政府已推出價值250萬億韓圜（約1.58萬億港元）的刺激計劃，相當於GDP的13.1%。