中美摩擦加劇 紐油跌2%

OPEC+商延長減產

油組與盟友（OPEC+）在4月決定每日減產970萬桶，是歷來最大規模的減產，減幅相當於全球產量10%。受防疫封鎖措施影響，原油需求銳減。不過分析認為，中美就香港及貿易等問題的衝突可能加劇，對油價近期的升勢構成風險。油組與盟友將提早於本周四舉​​行會議。

中美關係緊張，也令美元下滑。美匯指數昨晚跌0.4%，跌穿98。此外，路透社引述知情人士稱，德國政府將公布總值800億歐元（約6894億港元）刺激經濟計劃，當中包括價值50億歐元（約431億港元）的買車補助。據稱，購入每輛價值低於77,350歐元（約66.7萬港元）汽車，基本可獲2500歐元（約2.15萬港元）津貼。若購節能汽車，津貼最多再增500歐元（約4310港元）。

韓國政府昨將今年經濟增長預測，由2.4%大幅下修至0.1%，相信將創1998年亞洲金融危機以來最差表現。此前韓國政府已推出價值250萬億韓圜（約1.58萬億港元）的刺激計劃，相當於GDP的13.1%。

（綜合報道）

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