示威浪潮恐打斷美經濟重啟 商家憂遭破壞 再關閉門店

昨晚公布的數據顯示，為美國經濟貢獻11%的製造業觸底反彈。5月ISM製造業指數回升至43.1，較4月的41.5有所回升。該月的數據見了11年低位。此外，美國5月Markit製造業PMI亦由36.1的歷史低位，輕微回升至39.8，符合市場預期。道指早段微跌，午夜前收復失地。

蘋果明尼阿波利斯店 無限期關閉

受示威浪潮影響，多個大型連鎖品牌需要關閉門店。位於示威源頭明尼阿波利斯，以至洛杉磯、三藩市、紐約、費城、首都華盛頓、俄勒岡州波特蘭等地的蘋果門店，近日接連受襲，玻璃門窗被砸破，店內的iPhone等貨品被搶走。蘋果為店員安全起見，周日和周一關閉了美國部分門店。部分受損嚴重的門店，至少關閉至6至7號。明尼阿波利斯的門店需無限期關閉，大規模維修。

蘋果在全美開設271家門店。受疫情影響，約一半仍未重開。面對示威浪潮，部分剛重開門店又再次關閉。

庫克籲建「更好更公平」世界

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）就黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡的事件，向全體員工發信，對事件予以譴責，認為美國種族不平等一直存在，呼籲要建立「更好、更公平」的世界。

大型超市Target表示，對弗洛伊德的死及其為社會帶來的傷痛感到難過，為員工安全着想，暫時關閉在明尼蘇達州、加州、紐約州等地的175家門店，相當於Target在全美1900家門店的接近一成。Target稱，全美7家門店被破壞，大部分受損門店可望於數周內重開，但被燒毁的一家明尼阿波利斯門店可能要在年底才能恢復營業。即使在疫情期間也未有關門的Target表示，其物流團隊會為受影響的地區提供物資。

沃爾瑪全美關閉數百門店

沃爾瑪周日晚透露，臨時關閉了全美數百家門店，以確保員工安全。沃爾瑪稱，會密切留意形勢，若關閉的門店未受破壞，且其所在的位置證實安全，將重開部分門店。全食超市則關閉了明尼阿波利斯、洛杉磯及芝加哥的門店。此外，星巴克（Starbucks）及麥當勞也關閉了部分門店。Nike及Adidas也有部分門店被劫。Nike關閉了部分門店，Adidas則臨時關閉全線美國門店。美國零售銷售受困擾之際，蘋果手機在內地的電商促銷活動報捷。內地媒體報道，首次參與「天貓618」促銷活動的蘋果天貓官方旗艦店，在6月1日活動首日展開僅5小時，其iPhone成交額已超過5億元人民幣（約5.4億港元），超過中國市場1天的銷售額。此外，蘋果在日本的全部10家門店可望於本周三重開。

（綜合報道）

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