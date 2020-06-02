港4月零售銷售按年跌36% 連跌15月 零售協會：視疫情社運發展 6月成關鍵

謝邱安儀表示，6月將會反映疫情會否反彈，以及社會事件重燃的程度，屆時才能預推斷下半年表現。她又稱，雖然放寬「限聚令」後，大部分會員認為人流有所改善，但消費力度依然疲弱。一旦社會事件重臨，會員均擔心令原先稍為改善的情况再次轉差，如店舖需要關門又會影響生意，反而浪費政府現時提供的資助。

籲限業主追租收舖 政府未回應

她指出，協會近日向特首林鄭月娥發公開信，限制業主不能因商戶無法繳付租金，採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9個月，是考慮香港受疫情、社會事件因素影響，惟暫未收到回應。她明白現時立法不容易，但零售商大受疫情打擊，近月陸續出現業主追討欠租的新聞，認為業主「唔係咁體諒」，故提出建議冀保障業界。

減租方面，謝邱安儀表示，日前點名的「五大不合作地產商」，當中只有一家有改善，由於近日疫情緩和，業主更不願減租，大部分會員4至5月仍未獲減租，惟相信街舖完約後，會較易傾談減租。

4月百貨公司銷貨額按年跌18%，較3月跌幅收窄逾兩成，電器及其他未分類耐用消費品的跌幅由3月的39.6%，收窄至21.7%。謝邱安儀認為，銷售改善或與個別百貨公司推廣活動，以及天氣因素帶動電器需求有關。她續稱，推廣活動如商場派發消費劵，的確可帶動場內的人流及商戶生意，但與整體業界情况有很大的距離，未能帶動整體消費意欲。

政府：消費情緒未穩 零售挑戰大

政府發言人指出，4月零售業銷售跌幅按月有所收窄但仍然龐大，反映新冠病毒疫情下，防疫抗疫措施對消費及旅遊的嚴重干擾。

發言人又稱，雖然疫情在香港有所減退，但訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情况，以及各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業經營環境依然充滿挑戰。