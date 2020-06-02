蕭定一欠債2.34億 分10年還

以蕭若元一物業作第二抵押

根據通告，蕭定一在借款時抵押了他與蕭若元共同持有的約34.24%易還股權，貸款原於2018年10月18日到期，據當時協議，利息按年利率15厘計算及每季支付，違約後的年利率增至24厘。截至今年5月1日，蕭定一仍未支付本金利息等，共計近2.34億元，當中包括2.11億元本金及2287.8萬元利息。

蕭定一借款未還後，導致後來父子二人所持有的易還股份被張少輝接管等事。但各方在5月29日簽訂補充契據，蕭定一將可用10年、分五期償還上述欠款，第一、二期分別在今年5月11日及6月8日，分別償還各3100萬元﹔第三期則在9月30日前償還6000萬元，第四期在2021年4月30日前償還6300萬元，第五期的4874.7萬元則在2030年5月11日前償還。

違約後年利率增至24厘

易還財務將於本月19日再舉行股東特別大會，現時張少輝作為抵押股份接管人持有易還的34.24%權益，而其一致行動人士、內地女商人白鈺則持有公司的2609.35萬股或10.86%權益，而蕭若元及其一致行動人士則只持有162萬股或0.67%權益。