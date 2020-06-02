無申「保就業」計劃 稱資源留需要機構

王國龍不諱言，領展符合申請保就業計劃的要求，若申請，預料可獲批數千萬元資助，但是他重申，由於領展未有裁員或減薪計劃，因此沒有打算申請，以便政府將資源預留給有需要的人及機構。在物業管理業界抗疫支援計劃方面，他指出領展旗下管理的物業，很多涉及員工數目超過12名，超過申請的規定，不符合申請資格。

不符物管業支援計劃申請資格

此外，領展在公布今年度3月底止業績時顯示，手上投資物業價值大減11.6%至只有1932.24億元，變相拉高負債比率，由去年同期的10.7%，提高至16.7%。集團主席聶雅倫稱，領展已經採取措施改善資產負債表，維持足夠流動性，避免受到負債情况拉高及轉壞的影響。

未考慮投資股票

根據該集團的披露，其手持流動資金達162億元，與去年相若，並足夠最少24個月營運所需。他更指出，期間作出約28億元保守的高息債券投資，確保現金收入，替單位持有人增值，作為庫務管理手段，但是王國龍稱，領展此刻未有考慮投資股票，如果需要投資的話，則會投資於地產公司。