領展去年度每基金分派增6% 疫情下商舖租金加幅急降至12％

明報記者 陳偉燊

根據領展的業績報告顯示，除商場續租租金下跌之外，連帶與民生消費較為相關的街市熟食檔位續租租金跌幅更大，按年跌10個百分點至約18.1%。

領展集團主席聶雅倫表示，現時會聚焦於有需要幫助的一半租戶，去提供紓困措施，公司已經提供3億元的額度，若情况再惡化，不排除再增撥資源給予租戶紓困。

王國龍：個別租客獲減租逾五成

行政總裁王國龍補充，旗下商場有租戶擬將租期縮短，亦有些要求在未來3年調整租金，他們會視乎租戶情况而提供紓困，個別租客甚至獲減租50%或更多，亦有些減幅較小。

另外，為了維持營商及購物環境，領展會着重維持出租率。他們所見，街市及超市租戶過去數月有理想增長，與教育相關等租戶則較受影響。最近已見多了人聚集，街市亦轉旺，相信租客最壞的情况已經過去，在沒有其他因素影響下，租客未來的生意有望向好。

相信租客最壞情况已過

有外資行分析員表示，領展旗下在港的續租率雖然下跌，但是仍然保持正數，並且跑贏希慎（0014）、九倉置業（1997）及太古地產（1972）。他認為，領展續租租金升幅下跌情况，只是短時間情况，並非持續趨勢，投資上的防守力仍較高。摩根士丹利則稱，領展派息符合預期。

借入新資金物色投資機會

此外，王國龍指出，因應過去兩、三個月融資環境快速變化，領展已經趁機借入新資金。有見物業放售增加，即使在這個周期下，有業主收起物業保持觀望，但是亦有個案因為財政狀况問題而將手上物業放售，有利集團能物色吸引的投資機會。他表示，因此會優先留意在港的投資機會，甚至留意投地自建物業的項目的機會。內地物業的人流更正上升中，消費意欲上升，租金調整幅度較港為進取，因此亦吸引他們進一步物色機會。